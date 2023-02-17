17 февраля
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Жизнь

Зачем известный бизнесмен и бывший физрук Александр Ракшин вернулся в школу

Вопрос вовлечения населения в массовый спорт 16 февраля обсуждался на круглом столе в ИД «Алтапресс». Свое мнение по этому поводу высказал основатель торговый сети «Мария-Ра» Александр Ракшин, который ради интереса пришел в школу и посмотрел, как проходит урок физкультуры. Результат его шокировал.

Совладелец компании "Мария-Ра" Александр Ракшин выступил на "Мужском клубе"
Совладелец компании "Мария-Ра" Александр Ракшин выступил на "Мужском клубе"
Дмитрий Лямзин

Эксперимент Александр Ракшин провел буквально на днях. Он решил проверить, сколько времени его дети реально занимаются на уроке физкультуры.

«Мои дети в школе учатся. Я сходил и сделал хронометраж урока — 10 минут они занимаются. Пока переодевались, выходили, строились, урок почти закончился. Я смотрю на это и думаю, можно вообще туда не ходить, зазря тратить усилия, чтоб одеться-раздеться. Все ушло в такую профанацию! А ведь на бумаге все отлично — дети в школе оздоравливаются», — рассказал Александр Ракшин.

Отметим, что сам Александр Ракшин в прошлом был учителем физкультуры барнаульской школе № 64. Кто знал его в те годы, вспоминают, что он был строг со всеми — поблажек отличникам не давал, оценки просто так не ставил.

Бывало, что прогульщикам приходилось отрабатывать пропуски вместе с родителями.

Александр Ракшин и Александер Шахнер
Александр Ракшин и Александер Шахнер
Анна Зайкова

О том, что от уроков физкультуры в современной школе осталось одно название на круглом столе говорил и Владимир Гордейчик, руководитель сети фитнес-клубов «Магис». По его словам, из 7,5 тыс. занимающихся, около 2,5 тыс. — это дети. Многие из них не знают даже элементарных упражнений.

«Уроки физкультуры не интересные и не эффективные. К нам приходят дети в возрасте 10−11 лет и не понимают, что такое кувырок или подтягивание. А ведь это базовые вещи. И мы начинаем его учить тому, что не дает школа. В спортзалах ради безопасности убрали все — нет даже канатов. Это теперь крамольная штука, их сняли везде и уничтожили», — сообщил Владимир Гордейчик.

Раскритиковал Гордейчик и официальные данные, фиксирующие вовлеченность населения в физкультуру и спорт. Уже в следующем году таких граждан в Алтайском крае должно быть 56%. По подсчетам эксперта, чтобы это произошло только в Барнауле должно быть 175 заведений, с такой проходимостью как у «Магис».

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Реклама «Магиса» про бар и бокс.

По статистике самого заведения, держатели их карт в среднем занимаются всего шесть раз в месяц.

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