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Жизнь
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На территории ЭКО-ЯРМАРКИ открыли пункт сбора помощи пострадавшим от паводка

В связи с критической ситуацией в Иркутске, совместно с КГБУСО «Комплексным центром социального обслуживания населения г. Барнаула» и нашей Администрацией принято решение открыть пункт сбора помощи пострадавшим от паводка на территории ЭКО-ЯРМАРКИ.

Паводок в Иркутской области.
Паводок в Иркутской области.
Источник: архив ЭКО-ЯРМАРКИ.

Собственными силами ЭКО-ЯРМАРКИ, формируются 50 комплексных посылок с продуктами (длительного срока хранения), а также средств первой необходимости личной гигиены.

Для пострадавших также жизненно необходимы — одежда, обувь и постельные принадлежности.

Вещи должны быть в хорошем состоянии и чистыми.

Просим нас поддержать! И присоединится к помощи пострадавшим.

Все собранные вещи и предметы первой необходимости под опись будут направлены напрямую в Иркутск!

Пункт сбора помощи открыт по адресу: г. Барнаул, ул. Взлетная,

Обращаться в Администрацию Эко-Ярмарки (2-й этаж)

Тел.: +7 (3852) 55-67-55

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