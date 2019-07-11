На территории ЭКО-ЯРМАРКИ открыли пункт сбора помощи пострадавшим от паводка

В связи с критической ситуацией в Иркутске, совместно с КГБУСО «Комплексным центром социального обслуживания населения г. Барнаула» и нашей Администрацией принято решение открыть пункт сбора помощи пострадавшим от паводка на территории ЭКО-ЯРМАРКИ.