На территории ЭКО-ЯРМАРКИ открыли пункт сбора помощи пострадавшим от паводка

Собственными силами ЭКО-ЯРМАРКИ, формируются 50 комплексных посылок с продуктами (длительного срока хранения), а также средств первой необходимости личной гигиены.
Для пострадавших также жизненно необходимы — одежда, обувь и постельные принадлежности.
Вещи должны быть в хорошем состоянии и чистыми.
Просим нас поддержать! И присоединится к помощи пострадавшим.
Все собранные вещи и предметы первой необходимости под опись будут направлены напрямую в Иркутск!
Пункт сбора помощи открыт по адресу: г. Барнаул, ул. Взлетная, 2К
Обращаться в Администрацию Эко-Ярмарки (2-й этаж)
Тел.: +7 (3852) 55-67-55