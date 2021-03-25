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Жизнь
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На ТЭЦ Алтай-Кокса провели учения спасателей

Учения спасателей.
Учения спасателей.
АО "Алтай-Кокс"

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошли учения по тушению пожаров и аварийно-спасательным работам с участием 5-го пожарно-спасательного отряда ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Местом тренировки стала теплоэлектроцентраль предприятия — стратегически важный для города Заринска энергетический объект.

Фоторепортаж с учений по ссылке.

Цель учений — проверить подготовленность аварийно-спасательных формирований завода и города, их взаимодействие и работу с персоналом завода при ликвидации условного возгорания. Газоспасатели предприятия и сотрудники пожарно-спасательного отряда МЧС отработали алгоритм действий при обнаружении и тушении возгорания в кабельном полуэтаже главного корпуса теплоэлектроцентрали.

Всего в учениях было задействовано 38 человек и 10 единиц техники.

Уровень подготовки персонала и совместные действия аварийно-спасательных формирований получили хорошую оценку 5-го пожарно-спасательного отряда ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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