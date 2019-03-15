На «Трассе здоровья» в Барнауле ликвидировали свалку

В начале марта жители города сообщили в группе «Барнаул22», что в Ленточном бору выбросили старые балки, шифер, кирпичи и прочий строительный хлам.
Свалка в Ленточном бору.
vk.com/barneos22
После этого минприроды региона взяло ситуацию под контроль. Государственный инспектор в области охраны окружающей среды обследовал указанной место, составил акт с детальным описанием незаконного размещения отходов на территории, которая не предназначена для сбора отходов.
Ленточный бор.
altaipriroda.ru
Лесной участок полностью очистили от мусора, однако установить причастных к несанкционированной свалке не удалось.