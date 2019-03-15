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Жизнь

На «Трассе здоровья» в Барнауле ликвидировали свалку

Территорию рядом с «Трассой здоровья» в Барнауле очистили от строительного мусора, пишет минприроды Алтайского края.

Ленточный бор.
Ленточный бор.
altaipriroda.ru

В начале марта жители города сообщили в группе «Барнаул22», что в Ленточном бору выбросили старые балки, шифер, кирпичи и прочий строительный хлам.

Свалка в Ленточном бору.
Свалка в Ленточном бору.
vk.com/barneos22

После этого минприроды региона взяло ситуацию под контроль. Государственный инспектор в области охраны окружающей среды обследовал указанной место, составил акт с детальным описанием незаконного размещения отходов на территории, которая не предназначена для сбора отходов.

Ленточный бор.
Ленточный бор.
altaipriroda.ru

Лесной участок полностью очистили от мусора, однако установить причастных к несанкционированной свалке не удалось.

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