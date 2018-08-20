Человеческие черепа помогли раскрыть тайну черного саркофага в Египте

Международная группа ученых выяснила, кто лежит в древнем черном саркофаге из Египта.

«Предварительные исследования группы ученых позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования», — заявил глава совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири, сообщает The Washington Times.

По информации ученых, двое похороненных оказались мужчинами, третья — женщиной.

В голове одного из них обнаружено отверстие, которое могло стать последствием операции по трепанации черепа, пишет Газета.Ru. Исследователи собираются провести ДНК-экспертизу.

Ранее предполагалось, что в саркофаге может покоиться полководец Александр Македонский, могилу которого до сих пор не нашли.

Почему черного цвета

Некоторые ученые отмечали нетипичный для саркофагов черный цвет находки. Но старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Светлана Малых в эфире НСН объяснила, почему саркофаг именно такого цвета.

«Черный цвет саркофага стандартен. В основном их делали из базальта, а базальт чёрного цвета. Здесь ничего особенного нет. Если взять даже самый известный нам памятник — пирамиду Хеопса, в ней стоит базальтовый саркофаг чёрного цвета. Базальт в принципе не бывает другого цвета, он только черный», — пояснила эксперт.

Гробница

Крупнейший черный саркофаг найден на территории Александрии. Высота саркофага составляет почти два метра, длина — три. Вес всей конструкции достигает 30 тонн. Рядом обнаружен большой мужской бюст из алебастра, предположительно изображающий того, кому принадлежит гробница.

Справка

Александрия — город в дельте Нила, главный морской порт и второй по величине город Египта. Простирается на 32 км вдоль побережья Средиземного моря. Александрия была основана в 332 году до н. э. Александром Македонским.