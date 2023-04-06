«На тройку я прожил жизнь». 10 ярких цитат Владимира Жириновского

Владимир Жириновский многим запомнился своими яркими высказываниями, не раз вызывавшие резонанс. Altapress.ru собрал 10 самых лучших цитат лидера ЛДПР ко дню годовщины его смерти.

1. «Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть».

2. «Дайте мне вести „Спокойной ночи, малыши“. Все заснут в девять часов — и дети, и взрослые».

3. «Вот четыре силы в мире — Запад, Юг, Восток и Россия!»

4. «Жизнь человеку дана один раз, и прожить её нужно в городе Сочи».

Владимир Жириновский. kremlin.ru

5. «Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить».

6. «У нас все политические лидеры уходили из жизни в основном через смерть».

7. «Диктатура — это запор. Демократия — понос. Выбирайте, что вам больше нравится».

8. «У меня чистые руки, но они будут в крови, если я стану президентом».

Владимир Жириновский в Госдуме. ldpr.ru

9. «Не надо заставлять детей учить английский. Пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски».

10. «Все, что я хотел в жизни, не получилось. Нет у меня ни хорошей работы, ни теплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы, которой хотелось бы. Все, что я имею, — это на тройку. На тройку я прожил жизнь».