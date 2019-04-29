На центральном проспекте Новосибирска с постамента пропал БМП

В конце апреля с постамента в конце аллеи Красного проспекта в Новосибирске пропала БМП, сообщил НГС житель города. Оказалась машину отправили за «бойцами».

БМП на перекрестке Красного проспекта и улицы Северной установили в 2016 году по инициативе Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА). Исчезновение машины, по словам председателя правления РСВА в Новосибирске Евгения Яковенко, запланировали заранее — в организации хотят доработать скульптурную композицию. На БМП появятся фигуры бойцов.

Конкретных сроков возвращения машины с бойцами на постамент Яковенко назвать не смог, он сообщил, что она вернется «как только закончат».

«Борьба за качество идёт, а не за галочки — это основная цель. Она и так там стояла достаточное время просто как попало», — добавил он.

По задумке художника Юрия Бурики, писал НГС в 2016 году, на боевой машине должны находиться фигуры пяти человек, среди них — механик-водитель. Изготовление одной скульптуры стоит не менее 1 млн рублей. Работы ведутся на пожертвования людей, на субсидии и гранты.

Год назад эта БМП уже попадала в новостные сводки: тогда неизвестные развернули установленную на постаменте машину в противоположную сторону.