На удочеривших детей супругов повесили двухмиллионный долг умершей матери

В Самарской области пара взяла из детдома двух девочек. Однако вскоре на приемных родителей повесили долги умершей матери детей.

Пара удочерила двух девочек — пяти и восьми лет — в начале мая. Их мать умерла в марте. Она употребляла алкоголь. Девочки не были обучены элементарным нормам гигиены, не знали времена года, пишет «Комсомольская правда».

Коммуналка

Во время оформления документов соцслужбы предупредили, что за умершей матерью числится долг по коммунальным платежам в размере 50 тыс. рублей. Новые родители согласились его погасить, чтобы оставить квартиру за детьми.

Но за несколько дней до того, как девочки должны были вступить в наследство, оказалось, что у их матери было еще одно жилье.

Рояль в кустах

«Оказалось, что нигде не работавшая женщина взяла в ипотеку „двушку“, три года платила, с 2016-го перестала. „Россельхозбанку“ она должна чуть больше миллиона рублей, плюс ей выставили штраф в 350 тысяч рублей за просрочку платежей. Кроме того, она, видимо, никогда не платила за коммуналку в той квартире, и там накопился долг еще на 435 тысяч. Итого — почти 2 млн рублей. Ни органы опеки, ни суды, ни судебные приставы, ни сам банк — никто ничего не делал и нам ничего не говорил, пока все не рассказал нотариус», — рассказали приемные родители.

Долги. СС0

Мнения сторон

В банке их заставляют оплатить долг по ипотеке. Органы опеки заявляют, что раз пара удочерила девочек, то теперь должна решать все проблемы. Юристы предлагают провести процедуру банкротства должницы, но на это потребуется 200 тыс. рублей.

У приемных родителей, которые работают кондитером и механиком, таких средств нет.

Кто виновен

Адвокат пары Нина Иванова считает, что в произошедшем виноваты приставы и опека. Первые не исполняли очень долгое время решение суда о взыскании с покойной матери девочек долгов по ипотеке. Вторые открыли дело о наследстве, не убедившись, что девочки вместе с недвижимостью получат еще и много проблем, пишет znak.com.

Сейчас адвокат подала иски в суд об обжаловании бездействия судебных приставов. Долги по ипотеке и коммунальным платежам без учета штрафов составляют 1,5 млн рублей. Но так как приставы не обратили взыскание на ипотечную «двушку», образовались штрафы.