На Украине недалеко от дома Зеленского задержали вооруженных людей

«Эта группа переоборудовала джип „Тойота Прадо“ под своеобразную „тачанку“, установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемёт ДШК, убойная дальность которого составляет более 3-х километров», — пишет Антон Геращенко.
Однако, по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, целью преступников был криминальный авторитет.
Напомним, во время первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.