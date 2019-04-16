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Жизнь

На Украине недалеко от дома Зеленского задержали вооруженных людей

В селе Иванковичи Киевской области полиция задержала группу вооруженных людей, сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко. РИА Новости уточняет, что домом в этом селе владеет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Ярослав Бурдовицин, CC BY-SA 4.0, by commons.wikimedia.org

«Эта группа переоборудовала джип „Тойота Прадо“ под своеобразную „тачанку“, установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемёт ДШК, убойная дальность которого составляет более 3-х километров», — пишет Антон Геращенко.

Однако, по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, целью преступников был криминальный авторитет.

Напомним, во время первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

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