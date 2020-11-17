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Жизнь

На Украине отменили выходные, чтобы не вводить «карантин выходного дня»

Власти украинского города Ровно сделали субботу и воскресенье рабочими днями после того, как правительство ввело «карантин выходного дня», сообщает РИА «Новости».

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.
Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова.

Напомним, на Украине ввели «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. Фактически запретили работать малому и среднему бизнесу, которые получали основную прибыль в нерабочие для основной массы населения дни.

После этого ровненские предприниматели вышли на акцию протеста, выступая против такого карантина. Их поддержали в мэрии.

«Считать субботу 21 ноября 2020 года и воскресенье 22 ноября 2020 года в городе Ровно рабочими днями», — постановили в мэрии.

Таким образом, выходные дни отменили, а значит не будет действовать «карантин выходного дня».

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

Работодатели, которые не вели деятельность в субботу и воскресенье, просто отпустят сотрудников домой. То есть, в этом смысле для населения ничего не изменится.

Стоит отметить, что власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. После этого глава кабмина Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.

В ответ на это мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что горсовет готовит иск в суд на решение кабмина о введении «карантина выходного дня».

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