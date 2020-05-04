На улицах Алтайского края стало вдвое больше полицейских

В усиленном режиме на майских работают более 700 полицейских. Это практически в два раза больше, чем обычно.
Сотрудники подразделений ГУ МВД также усилили уличные патрули барнаульской полиции. Они будут не только охранять общественный порядок, но и контролировать соблюдение режима самоизоляции.
Кроме того, полицейские вместе с МЧС следят за исполнением требований пожарной безопасности гражданами и сельхозпроизводителями. Особое внимание полицейские уделяют садоводческим товариществам, в том числе заброшенным.
На случай осложнения противопожарной обстановки создали специальную резервную группу, которая готова оказать помощь и содействие сотрудникам МЧС.