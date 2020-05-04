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Жизнь

На улицах Алтайского края стало вдвое больше полицейских

На майских праздниках в Алтайском крае вдвое увеличили плотность патрулей на улицах городов и районов, рассказали в ГУ МВД по региону. Такое решение принял генерал-лейтенант полиции, начальник главка Андрей Подолян.

Работа полиции во время пандемии.
Работа полиции во время пандемии.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

В усиленном режиме на майских работают более 700 полицейских. Это практически в два раза больше, чем обычно.

Сотрудники подразделений ГУ МВД также усилили уличные патрули барнаульской полиции. Они будут не только охранять общественный порядок, но и контролировать соблюдение режима самоизоляции.

Кроме того, полицейские вместе с МЧС следят за исполнением требований пожарной безопасности гражданами и сельхозпроизводителями. Особое внимание полицейские уделяют садоводческим товариществам, в том числе заброшенным.

На случай осложнения противопожарной обстановки создали специальную резервную группу, которая готова оказать помощь и содействие сотрудникам МЧС.

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