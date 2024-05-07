На улицах Барнаула жителям вручают «Георгиевские ленты»

На улицах Барнаула горожанам продолжают вручать «Георгиевские ленты». Об этом сообщает администрация города.

В преддверии Дня Победы волонтеры поздравляют жителей с праздником и рассказывают об истории георгиевских ленточек. В акции участвуют студенты и представители ТОС.

Накануне волонтеры Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий вышли на Нулевой километр и раздали около 200 георгиевских ленточек.

К акции также присоединились активисты Совета ТОС «Тимуровский». Вместе с волонтерским отрядом «Феникс» они раздавали георгиевские ленточки, воздушные шарики и флажки с символикой Дня Победы. Кроме того, общественники провели мастер-класс «Голубь мира».

Ранее сообщалось, что в барнаульском парке «Изумрудный» пройдет праздничная программа в честь Дня Победы.

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