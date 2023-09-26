26 сентября
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Жизнь

На Урале девушка обокрала секс-шоп и попала на видео

В Екатеринбурге девушка украла из магазина мастурбаторы, но ее зафиксировало видеонаблюдение.

Ограбление секс-шопа
Ограбление секс-шопа
E1.RU

Пока друг девушки отвлекал продавца интим-магазина, девушка попыталась незаметно вынести товар из магазина. Однако она попалась на видеокамеры. Запись опубликовал портал E1.RU.

На видео горожанка прогуливается вдоль прилавка, пока покупатель беседует с продавцом. Затем она присаживается на пуфик и забирает интим-товар с полки, пряча его под куртку.

На одном мастурбаторе девушка не остановилась, поэтому она прихватила второй и покинула секс-шоп.

Позже продавец рассказал, что это не первое ограбление интим-магазина, а четвертое. .но всех трех грабителей удалось задержать и они уже предстали перед судом.

Владельцы магазина после произошедшего обратились в полицию. Сотрудники ОВД уже устанавливают личность грабительницы и предлагают девушке самостоятельно явиться в территориальный отдел полиции, объяснить ситуацию и вернуть украденное.

Ранее мы писали о грабеже консервов.

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