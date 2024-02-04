На Урале полицейские сорвали БДСМ-вечеринку

Полиция сорвала проведение закрытой вечеринки с элементами БДСМ в клубе «Фабрика».

Известно, что локация вечеринки была поделена на три зоны: для чаепития, общих выступлений, а третья зона — под массажные столы и столы «для порки».

Через полчаса после начала мероприятия в клуб пришли полицейские и провели перепись присутствующих.

Ранее в Барнауле возбудили дело из-за БДСМ-атрибутики на витрине магазина для взрослых. Барнаулец сфотографировал витрину магазина «Штучки-дрючки», на которой стоял манекен с БДСМ атрибутикой. Кроме того, рядом с ним поставили мягкого мишку в маске и наручниках.

По мнению жителя Барнаула, нахождение магазина в рядом с фудкортом, кинотеатром и детской развлекательной зоной пропагандирует нездоровые отношения и растлевает детей.

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