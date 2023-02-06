В Барнауле возбудили дело из-за БДСМ-атрибутики на витрине магазина для взрослых

Житель Барнаула пожаловался на витрину в ТЦ «Европа», где один из магазинов для взрослых разместил рекламу с БДСМ-атрибутикой, передает краевое УФАС.

Барнаулец сфотографировал витрину магазина «Штучки-дрючки», на которой стоял манекен с БДСМ атрибутикой. Кроме того, рядом с ним поставили мягкого мишку в маске и наручниках.

По мнению жителя Барнаула, нахождение магазина в рядом с фудкортом, кинотеатром и детской развлекательной зоной пропагандирует нездоровые отношения и растлевает детей.

Дело по признакам нарушения закона РФ о рекламе возбудили 1 января 2023 года.

Сам магазин ответил, что с заявление не согласен. Мол, товары не предназначены для детей, это не целевая аудитория. А деятельность направлена на «гармонизацию отношений».

Однако рекламу БДСМ-атрибутики в витрине не согласовали с ТРЦ «Европа». Однако, в данном случае, реклама БДСМ-атрибутики в витрине не согласовывалась. В настоящее время из витрины магазина убрали манекен и мягкую игрушку.

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«Размещение в витрине на манекене товара соответствует законодательному определению понятия «реклама», закрепленному в статье 3 Федерального закона «О рекламе». Такая демонстрация адресована неопределенному кругу лиц, так как размещается в открытом доступе посетителей торгового центра «Европа», направлена на привлечение внимания к товарам БДСМ-тематики магазина «Штучки-дрючки», — написали в ведомстве.

Рекламу признали ненадлежащей, а магазин убрал манекен и игрушки.

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