Стало известно, кто может умереть во время секса

По словам сексолога, наиболее частые причины смерти от интимной близости — внезапная остановка кровообращения и расслоение аорты.
Это связано с тем, что секс — активная деятельность, которая повышает кровяное давление, сердцебиение и создает большое физическое напряжение.
У неподготовленного организма могут быть неприятные последствия в виде нарушений сердечного ритма и гипертонии.
«Если подобрать спокойный ритм, выдерживать время отдыха и восстановления дыхания, можно получать удовольствие без особого риска для здоровья», — заключила Лучкина.
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