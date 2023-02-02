Стало известно, кто может умереть во время секса

Как рассказывают эксперты, есть несколько факторов, которые повышают риск смерти во время секса, рассказала « Ленте.ру » психолог-сексолог Центра сексуального образования Secrets Россияна Лучкина.

По словам сексолога, наиболее частые причины смерти от интимной близости — внезапная остановка кровообращения и расслоение аорты.

Это связано с тем, что секс — активная деятельность, которая повышает кровяное давление, сердцебиение и создает большое физическое напряжение.

У неподготовленного организма могут быть неприятные последствия в виде нарушений сердечного ритма и гипертонии.

«Если подобрать спокойный ритм, выдерживать время отдыха и восстановления дыхания, можно получать удовольствие без особого риска для здоровья», — заключила Лучкина.

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