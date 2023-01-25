Деньги, секс и мама. Чем выгодно жить с нелюбимым, объяснил барнаульский эксперт

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Не люблю его, но уйти не могу. Страшно быть одной. Что делать?». Вот что он ответил.

В практике нашего эксперта такие истории встречаются достаточно часто. Все случаи объединяет одно: выгода от такого партнерства. Для каждого своя.

Максим Панов,

психолог:

Одной женщине выгодно находится рядом с нелюбимым мужчиной потому, что он обеспечивает ее финансово или удовлетворяет сексуально. Другой, допустим, в жизни ей не хватает общения и внимания, а партнер как раз закрывает эту потребность. Третьей, например, просто хочется решить вопрос личной жизни, чтобы родственники с ним не приставали. В общем, причин миллион.

И столько же поводов, чтобы ничего не менять.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Максим Панов,

психолог:

Почему вы не разрываете эти отношения? Стыдно перед мамой. Мол, опять скажет, что я «какая-то не такая». Или вам хочется быть не хуже подружек, которые в паре с кем-то или уже замужем. Ну, или вообще классика — страх больше никого не встретить. Или убеждение, что «нормальных мужиков» уже не осталось. Все это — стереотипы, которые усиливают страх одиночества.

Отдельно специалист выделяет еще один пункт — неумение находиться наедине с собой. Это тоже может быть причиной «невыхода» из дисгармоничного союза.

Пара. Отношения. Поцелуй. СС0

Максим Панов,

психолог:

Человек в таком случае идет на все, лишь бы не узнавать себя любимого. Кто я, что мне нравится и не нравится, чего я хочу от жизни. Важных вопросов много, а ответов на них нет. Чтобы познакомиться с собой поближе могу порекомендовать простое упражнение. На листе бумаги напишите ваши мечты, желания планы. В идеале должно быть примерно 100 пунктов. Если не получается придумать даже 30, скорее всего, вам стоит узнать себя лучше. Нередко в этом требуется помощь.

Доброта , любовь , поддержка. СС0

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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