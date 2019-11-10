На Урале родители подняли панику из-за видео, на котором школьникам накладывают еду голыми руками

В Екатеринбурге родители учеников одной из местных школ пожаловались, что в столовой детям накладывают еду голыми руками, сообщает E1.RU .

Видео снято 8 ноября. На кадрах видно, что работники столовой раскладывают еду руками.

«Дети жалуются, что еда бывает холодной, невкусной, порции очень маленькие. Приборы столовые кладутся на стол, а он может быть даже не протерт. Макароны, которые давали до этого, были в виде слипшегося комка», — рассказал собеседник E1.RU.

По словам родителей, они не могут попасть в столовую с проверкой, не согласовав визит с директором школы. В департаменте образования отметили, что «это однозначно не сотрудники школы, а сотрудники в штате поставщика», но пообещали начать проверку.