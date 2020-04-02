В Алтайском крае закрылись все развлекательные заведения

В Алтайском крае закрылись все (100%) заведения, торговые центры и другие общественные места, которые предполагали нахождения большого количества людей, сообщил алтайский оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в свежей сводке 2 апреля.

В Барнауле закрыли Набережную Оби и Нагорный парк.

Так, в крае временно не работают 16 торговых центров, 24 парка культуры, 31 ночной клуб, 31 кинозал, 55 детских игровых комнат, 1363 досуговых центра, 581 объект спортивного назначения и 4474 магазинов не продовольственной направленности, 90 санаторно-курортных организаций.

По информации Роспотребнадзора, на 2 апреля в Алтайском крае под меднаблюдением находится 2 969 человек (граждане России — 2949, иностранные — 20).

Все наблюдаются по месту жительства.

Официально с коронавирусом в больнице находятся четыре человека. Проводятся противоэпидемические мероприятия, устанавливается круг контактов выявленных больных.