Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 апреля 8°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае закрылись все развлекательные заведения

В Алтайском крае закрылись все (100%) заведения, торговые центры и другие общественные места, которые предполагали нахождения большого количества людей, сообщил алтайский оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в свежей сводке 2 апреля.

В Барнауле закрыли Набережную Оби и Нагорный парк.
В Барнауле закрыли Набережную Оби и Нагорный парк.
altapress.ru

Так, в крае временно не работают 16 торговых центров, 24 парка культуры, 31 ночной клуб, 31 кинозал, 55 детских игровых комнат, 1363 досуговых центра, 581 объект спортивного назначения и 4474 магазинов не продовольственной направленности, 90 санаторно-курортных организаций.

По информации Роспотребнадзора, на 2 апреля в Алтайском крае под меднаблюдением находится 2 969 человек (граждане России — 2949, иностранные — 20).

Все наблюдаются по месту жительства.

Официально с коронавирусом в больнице находятся четыре человека. Проводятся противоэпидемические мероприятия, устанавливается круг контактов выявленных больных.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость