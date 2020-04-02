В Алтайском крае закрылись все развлекательные заведения

Так, в крае временно не работают 16 торговых центров, 24 парка культуры, 31 ночной клуб, 31 кинозал, 55 детских игровых комнат, 1363 досуговых центра, 581 объект спортивного назначения и 4474 магазинов не продовольственной направленности, 90 санаторно-курортных организаций.
По информации Роспотребнадзора, на 2 апреля в Алтайском крае под меднаблюдением находится 2 969 человек (граждане России — 2949, иностранные — 20).
Все наблюдаются по месту жительства.
Официально с коронавирусом в больнице находятся четыре человека. Проводятся противоэпидемические мероприятия, устанавливается круг контактов выявленных больных.