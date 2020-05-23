На видео показали, как выглядел центральный проспект Барнаула 20 лет назад

Яков Деринг выложил на своей странице в YouTube ролик — как выглядел проспект Ленина в 2000-м году.

Подписчики отреагировали на появление клипа с ностальгией. Кто-то даже увидел себя на мотоцикле.

Повзрослевшие барнаульцы отмечают — в городе нет пробок, мало машин. Отмечают, что Барнаул уютный был <и деревья были большими>.

Подписчики паблика Barnaul 22 поблагодарили за путешествие в прошлое.

Многие стали вспоминать в комментариях на видеохостинге, как на «сотом» (на то время солидный продовольственный магазин рядом с нулевым километром) орали песни под гитару.

«Осталось непонятным насчет центра альтернативной культуры, где парни передают привет. Это типа неформалы что-ли? И в 2000-м году, еще в пацанское время такое было получается», — спросил один из комментаторов автора ролика.

На что Яков Деринг ответил: «Да, что-то вроде. Хотя в узком смысле неформалы <"нефоры"> — это тогда было скорее название для волосатых рокеров, они в 90-е тусовались „на России“ <у кинотеатра Россия>. А ребята на Сотом в начале нулевых — среди моих знакомых мы почему-то называли их словом „мАзеры“. Внешне их отличительной чертой были остро-модные тогда широкие мешковатые штаны с накладными карманами на коленях:)»

В общем, ролик ностальгический. Рекомендуем к просмотру. <На титуле — Барнаул из космоса>.

И Яков Деринг пообещал выложить еще какой-нибудь ролик о Барнауле — после просмотра старых кассет.