Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

На видео показали оленя, который знает правила дорожного движения

В японском городе Нара обитает множество оленей. Рогачи свободно разгуливают по паркам и совсем не боятся людей. Они так научились жить в городской среде, что даже выучили правила дорожного движения (ПДД).

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
pixabay.com

В сети стало вирусным видео, на котором запечатлено именно такое животное — олень спокойно стоит в толпе людей возле пешеходного перехода, дожидаясь зеленого света. Когда автомобили останавливаются, он спокойно переходит дорогу по зебре.

«Нам, людям, есть чему поучиться у этого оленя», — шутят пользователи в комментариях, пишет mail.ru.

Неплохо было бы «выписать» такого инструктора ПДД для «показательных переходов» по российским «зебрам». Хотя известны случаи, когда собаки без хозяев в Барнауле часто правильно переходят дороги.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость