На видео показали оленя, который знает правила дорожного движения

В японском городе Нара обитает множество оленей. Рогачи свободно разгуливают по паркам и совсем не боятся людей. Они так научились жить в городской среде, что даже выучили правила дорожного движения (ПДД).

В сети стало вирусным видео, на котором запечатлено именно такое животное — олень спокойно стоит в толпе людей возле пешеходного перехода, дожидаясь зеленого света. Когда автомобили останавливаются, он спокойно переходит дорогу по зебре.

«Нам, людям, есть чему поучиться у этого оленя», — шутят пользователи в комментариях, пишет mail.ru.

Неплохо было бы «выписать» такого инструктора ПДД для «показательных переходов» по российским «зебрам». Хотя известны случаи, когда собаки без хозяев в Барнауле часто правильно переходят дороги.