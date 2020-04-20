На видео показали опытный образец российского мини-компьютера «от Сколково»

Это так называемый неттоп, он умещается в ладони. Устройство позиционируется как полностью российское — на нем установлены процессор «Байкал-Т1» и отечественное программное обеспечение. Операционная система — ALT Linux.

Среди конкурентных преимуществ — высокая защищенность от взлома. Разработчики уверены, что гаджет будет востребован среди госструктур, пишет bfm.ru.

— Про конкуренцию с Intel я бы пока предложил немножко умолчать, потому что всегда легче назвать себя конкурентом, убийцей iPhone, конкурентом Intel. Все покажет практика и время. Если компьютер действительно создан качественно, будет удовлетворять пользователей, простых пользователей, а не чиновников, когда идет повальная установка российского ПО и так далее, то все будет нормально. Пока говорить о конкуренции с Intel не приходится, я бы сказал, что это проба пера, один из первых шагов создания такого персонального компьютера, потому что были уже у «Байкала» процессоры, которые использовались в других устройствах. <…> Но двигаться в этом направлении нужно по той причине, что нам необходимо создавать что-то свое, собственное, а не насаждать указы, чтобы отечественное ПО ставить на импортную технику.