На видео попало, как врачи «скорой» протащили пациента волоком по грязи

На кадрах видно, что медики тащат мужчину без сознания в машину, волоча по грязи без носилок. Очевидцы возмутились, но сотрудник «скорой» ответил, что «носилки для больных, а не для «этого». Якобы пациент весь грязный.
Прохожие же стали уверять, что все «люди одинаковые» и нет разницы, в каком видео человек, если ему нужна медпомощь.
Мнения пользователей в соцсетях разделились. Некоторые согласны с позицией очевидцев, но нашли и те, кто считает, что лучше бы девушки сами помогли сотрудникам скорой.
В минздраве Пермского края РИА Новости рассказали, что виновных в неподобающем отношении к пациенту накажут — привлекут к дисциплинарной ответственности.
«Состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. Более того, от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний — например, сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Выпивший человек — это такой же пациент, как и все», — прокомментировали в минздраве.