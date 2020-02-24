На видео попало, как врачи «скорой» протащили пациента волоком по грязи

На Урале сотрудники скорой помощи дотащили мужчину до машины по грязному асфальту. Видео очевидцев появилось в паблике «ЧП Березники».

На кадрах видно, что медики тащат мужчину без сознания в машину, волоча по грязи без носилок. Очевидцы возмутились, но сотрудник «скорой» ответил, что «носилки для больных, а не для «этого». Якобы пациент весь грязный.

Прохожие же стали уверять, что все «люди одинаковые» и нет разницы, в каком видео человек, если ему нужна медпомощь.

Мнения пользователей в соцсетях разделились. Некоторые согласны с позицией очевидцев, но нашли и те, кто считает, что лучше бы девушки сами помогли сотрудникам скорой.

В минздраве Пермского края РИА Новости рассказали, что виновных в неподобающем отношении к пациенту накажут — привлекут к дисциплинарной ответственности.