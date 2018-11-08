На выходных в Алтайском крае похолодает до -26

Погода в Алтайском крае 10 ноября:
ночью:
- похолодание, -13 … -18 градусов, в северных районах до -25,
- в отдельных районах снег, метель, на дорогах сильная гололедица,
- ветер северо-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с.
днем:
- -12 … -17 градусов,
- без осадков, на дорогах сильная гололедица,
- ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Погода в Алтайском крае 11 ноября:
ночью:
- -21 … -26 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица,
- ветер северный, 2−7 м/с.
днем:
- -12 … -17 градусов, местами в северных районах до -22 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица,
- ветер северный, 2−7 м/с.