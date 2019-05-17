На выходных в Алтайском крае потеплеет до +29 градусов

Погода в Алтайском крае
- 18 мая ночью будет +1…+6 градусов, в предгорьях до -4 градусов, без осадков. Днем потеплеет до +19…+24 градусов. Ветер южный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с
- 19 мая ночью +6… +11 градусов, в предгорьях до +1 градуса, без осадков. Днем синоптики прогнозируют +24… +29 градусов, без осадков, ветер южный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с
Погода в Барнауле
- 18 мая осадков не прогнозируют. Ночью будет +1… +3 градуса, днем +20… +22 градусов, Ветер южный, 5−10 м/с, порывы до 15 м/с
- 19 мая ночью +7… +9 градусов, без осадков. Днем +25… +27 градусов. Ветер южный, 7−12 м/с, порывы до 18 м/с. Без осадков.