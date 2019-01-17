На выходных в Алтайском крае потеплеет до +3 градусов

Погода в Алтайском крае 19 января:
ночью:
-
-12,-17 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -23 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица, местами изморозь, туман,
-
ветер южный, 3−8 м/с.
днем:
-
-3,-8 градусов, в предгорьях -2,+3 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман,
-
ветер южный, 3−8 м/с, местами в южных районах порывы до 13 м/с.
Погода в Алтайском крае 20 января:
ночью:
-
-8,-13 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -20 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица, местами изморозь, туман,
-
ветер южный, 3−8 м/с, местами в южных и западных районах порывы до 13 м/с.
днем:
-
-1,-6 градусов,
-
местами в южных районах снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман,
-
ветер южный, 3−8 м/с, местами в южных и западных районах порывы до 13 м/с
В Барнауле днем 19 января будет -4,-6 градусов, а 20 января: -3,-5 градусов.