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Жизнь
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На выходных в Алтайском крае потеплеет до +3 градусов

В Алтайском крае на выходных, 19 и 20 января, днем в предгорьях столбик термометра покажет до +3 градусов, пишет алтайский ЦГМС.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 19 января:

ночью:

  • -12,-17 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -23 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица, местами изморозь, туман,

  • ветер южный, 3−8 м/с.

днем:

  • -3,-8 градусов, в предгорьях -2,+3 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман,

  • ветер южный, 3−8 м/с, местами в южных районах порывы до 13 м/с.

Погода в Алтайском крае 20 января:

ночью:

  • -8,-13 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -20 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица, местами изморозь, туман,

  • ветер южный, 3−8 м/с, местами в южных и западных районах порывы до 13 м/с.

днем:

  • -1,-6 градусов,

  • местами в южных районах снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман,

  • ветер южный, 3−8 м/с, местами в южных и западных районах порывы до 13 м/с

В Барнауле днем 19 января будет -4,-6 градусов, а 20 января: -3,-5 градусов.

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