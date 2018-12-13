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На выходных в Алтайском крае потеплеет до -2 градусов и выпадет снег

В Алтайском крае на выходных, 15 и 16 декабря, потеплеет до -2 градусов. В некоторых районах прогнозируют снег, пишет алтайский ЦГМС.

Зима в лесу. Снег.
Зима в лесу. Снег.
СС0

Погода в Алтайском крае в субботу, 15 декабря:

ночью:

  • -10 … -15 градусов, в отдельных районах до -20 градусов,

  • в отдельных районах небольшой снег, метель, на дорогах гололедица,

  • ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

днем:

  • -6 … -11 градусов,

  • в отдельных районах небольшой снег, метель, на дорогах гололедица,

  • ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 16 декабря:

ночью:

  • -11 … -16 градусов,

  • преимущественно без осадков, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-западный, 4−9 м/с, с усилением по югу до 15 м/с.

днем:

  • -2 … -7 градусов,

  • снег, в южных районах местами метель, на дорогах гололедица,

  • ветер юго-западный, 4−9 м/с, с усилением по югу до 15 м/с.

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