На выходных в Алтайском крае потеплеет до -2 градусов и выпадет снег

Погода в Алтайском крае в субботу, 15 декабря:
ночью:
-
-10 … -15 градусов, в отдельных районах до -20 градусов,
-
в отдельных районах небольшой снег, метель, на дорогах гололедица,
-
ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
днем:
-
-6 … -11 градусов,
-
в отдельных районах небольшой снег, метель, на дорогах гололедица,
-
ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 16 декабря:
ночью:
-
-11 … -16 градусов,
-
преимущественно без осадков, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-западный, 4−9 м/с, с усилением по югу до 15 м/с.
днем:
-
-2 … -7 градусов,
-
снег, в южных районах местами метель, на дорогах гололедица,
-
ветер юго-западный, 4−9 м/с, с усилением по югу до 15 м/с.