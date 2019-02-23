На выходных в Алтайской крае обещают резкие перепады температуры

Погода в Алтайском крае 23 февраля
днем:
- -3…-8 градусов, в предгорьях до +2 градусов,
- без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 3−8 м/с.
Погода в Барнауле 23 февраля
днем:
- -3…-5 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 3−8 м/с.
Погода в Алтайском крае 24 февраля
ночью:
- -13…-18 градусов, местами в предгорных районах до -23 градусов,
- без осадков, в ночные часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с
днем:
- -3…-8 градусов, в предгорьях до +2 градусов,
- без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с, в южных районах порывы до 13 м/с
Погода в Барнауле 24 февраля
ночью:
- -15…-17 градусов,
- без осадков, возможна изморозь, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с.
днем:
- -3…-5 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с.