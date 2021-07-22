На выходных в Барнауле закроют два участка в центре и остановят трамваи

С вечера 23 июля до вечера 25 июля в Барнауле закроют два участка пр. Калинина и частично перекроют пр. Ленина, предупредили в СГК. Это необходимо для замены ветхих тепловых сетей под дорогами.

Пр. Калинина перекроют рядом с перекрестком с ул. Цеховая и площадью Текстильщиков, а также закроют проезжую часть по четной стороне на пересечении с ул. Профинтерна.

Ограничения движения на пр. Калинина. sibgenco. online

По две полосы движения с каждой стороны закроют на пр. Ленина в районе ТЦ «Норд-Вест».

Движение трамваев там остановят на все выходные.

Ограничения движения на пр. Ленина. sibgenco. online

Энергетики приносят извинения за неудобства.

Ранее в Барнауле до конца сентября перекрыли часть пер. Ядринцева.