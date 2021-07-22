На выходных в Барнауле закроют два участка в центре и остановят трамваи

Пр. Калинина перекроют рядом с перекрестком с ул. Цеховая и площадью Текстильщиков, а также закроют проезжую часть по четной стороне на пересечении с ул. Профинтерна.
Ограничения движения на пр. Калинина.
sibgenco. online
По две полосы движения с каждой стороны закроют на пр. Ленина в районе ТЦ «Норд-Вест».
Движение трамваев там остановят на все выходные.
Ограничения движения на пр. Ленина.
sibgenco. online
Энергетики приносят извинения за неудобства.
Ранее в Барнауле до конца сентября перекрыли часть пер. Ядринцева.