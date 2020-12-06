На въезде в село РПЦ и чиновники провели массовое мероприятие. Полиция не заметила нарушение

На въезде в село Константиновка установили стелу с изображением Богородицы — мероприятие провела РПЦ при поддержке местных властей.
На церемонию пришли несколько десятков человек: священники, чиновники, местные жители и студенты Амурского казачьего колледжа.
«Ехал по селу, наблюдал открытие стелы. Много народу, попы и чиновники без масок. Куда полиция смотрит, что за двойные стандарты? Без маски — штраф, за митинг — штраф, а вот очевидное нарушение, и всем все равно», — рассказал очевидец.
Мужчина считает, что все должны быть равны перед запретами. К примеру, в этот же день местные полицейские составили протокол на девушку, которая вышла на улицу с одиночным пикетом без маски на лице.
На сайте Благовещенской епархии опубликовали отчет о мероприятии.
«Перед освящением Богородичной стелы правящий архиерей обратился к пришедшим с поздравлением и словами благодарности и пожелал, чтобы село Константиновка и его жители всегда находились под Покровом Пресвятой Богородицы, которая бы уберегала их от всякого зла. Глава Константиновского района Александр Семенович Колесников, в свою очередь, поблагодарил всех причастных к созданию стелы», — говорится в отчете.
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