На вкус, цвет и наличие изюма. Корреспонденты altapress.ru изучили куличи и творожные пасхи в барнаульских магазинах

«Бахетле»
В супемаркете домашней еды к Пасхе можно купить не только десерты, но и красиво оформленные куриные яйца.
Ассортимент выпечки разнообразен — есть куличи с милыми заячьими ушками, крем-чизом и даже веганские. А для тех, кто не сможет съесть целый кулич, есть маленькие пасхальные сдобы.
«Лента»
Главной находкой репортажа стала творожная пасха из «Ленты», которую с удовольствием продегустировали корреспонденты. Но здесь мнения разделились: кому-то десерт пришелся по вкусу, а кто-то ожидал от рецептуры лучшего.
Не остались в стороне и куличи, которые понравились дегустаторам.
«Мария-ра»
Куличи из этой сети магазинов имеют свое преимущество. На ценнике сказано, что товар уже освящен. А значит, дополнительно нести выпечку в церковь не нужно.
Угощения также разнообразны: сдобные, кексовые, в белой и темной глазури, с цукатами и орешками — найти «свой» сможет каждый покупатель.
«Аникс»
Скромно, аккуратно и со вкусом. Здесь мы нашли минималистичные, но очень аппетитные куличи, которые не будут нагромождать стол.
А съесть их можно очень быстро.
«Самокат»
Конечно, мы не смогли обойти стороной онлайн-магазины.
Здесь к Пасхе предлагают купить не только куличи, но и кексы, маффины, а также краффины. В их составе очень интересная и нетипичная для пасхальных лакомств начинка: апельсиновая, сливочная и малиново-ванильная, есть даже лакомство с незабудками.
Kuzina
И куда же без кондитерских!
Красивые и лаконичные куличи, украшенные нежной глазурью и цветами точно не оставят равнодушными даже забежавшего только за круассаном и кофе.
Cinnabon
А здесь можно приобрести нежный кулич с кондитерскими шариками маленького или большого размера.
Только посмотрите, какие они изящные.
Fastbento
Пасхальный чизкейк? Возможно и такое. Здесь можно присмотреться не только к куличам, но и к клюквенному чизкейку в шоколаде.
Взгляд притягивает и не менее красивый торт, разделенный на четыре части. Каждая из них окрашена в приятный пастельный оттенок, который непременно ассоциируется с весной.
ALLA GEFKE
И в этой кондитерской не оставят покупателей равнодушными кексовый кулич и творожная пасха с нежными желтыми цветами. А для заботящихся о фигуре даже указана калорийность красивых пасхальных блюд.
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