Читайте нас в соцсетях
25 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Жизнь
282

Власти Барнауле планируют запретить семейные захоронения на Власихинском кладбище

В барнаульской администрации обсудили введение запрета на создание семейных захоронений на Власихинском кладбище, пишет официальный сайт города. Сообщается, что эта необходимость связана с «ограниченным количеством земельных участков».

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

В мэрии предполагают переименовать «Военное мемориальное кладбище» на Власихинской в «Воинское кладбище». По закону, на военных мемориальных кладбищах могут создаваться семейные (родовые) захоронения, а на воинских кладбищах — нет.

Сообщается, что после смены статуса кладбища у родственников сохранится право на подзахоронение одного умершего близкого родственника либо умершего супруга.

Кроме того, в мэрии обсуждали возможность расширить Черницкое кладбище за счет прилегающего земельного участка из федеральной собственности.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка