Власти Барнауле планируют запретить семейные захоронения на Власихинском кладбище

В мэрии предполагают переименовать «Военное мемориальное кладбище» на Власихинской в «Воинское кладбище». По закону, на военных мемориальных кладбищах могут создаваться семейные (родовые) захоронения, а на воинских кладбищах — нет.
Сообщается, что после смены статуса кладбища у родственников сохранится право на подзахоронение одного умершего близкого родственника либо умершего супруга.
Кроме того, в мэрии обсуждали возможность расширить Черницкое кладбище за счет прилегающего земельного участка из федеральной собственности.