Власти Барнауле планируют запретить семейные захоронения на Власихинском кладбище

В барнаульской администрации обсудили введение запрета на создание семейных захоронений на Власихинском кладбище, пишет официальный сайт города. Сообщается, что эта необходимость связана с «ограниченным количеством земельных участков».

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.

В мэрии предполагают переименовать «Военное мемориальное кладбище» на Власихинской в «Воинское кладбище». По закону, на военных мемориальных кладбищах могут создаваться семейные (родовые) захоронения, а на воинских кладбищах — нет.

Сообщается, что после смены статуса кладбища у родственников сохранится право на подзахоронение одного умершего близкого родственника либо умершего супруга.

Кроме того, в мэрии обсуждали возможность расширить Черницкое кладбище за счет прилегающего земельного участка из федеральной собственности.