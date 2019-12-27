На войну со снегом в Барнауле отправили волонтеров

Убирать улицы центра Барнаула и пригородной части от завалов снега вышли волонтеры, рассказали в мэрии. Студенты уже почистили несколько точек и собираются привести в порядок праздничные площадки, которые обустроили к Новому году.

26 декабря в работе приняли участие студенты Алтайского государственного медицинского университета. Группы волонтеров вышли по двум адресам: Парковая, 34 и Загородная, 129. В доме по улице Парковой проживает большое количество пенсионеров, волонтеры почистили от снега пешеходные лестницы. В районе улицы Загородной добровольцы разгребли пешеходный мост.

Также они выйдут на улицу Мало-Тобольскую. Представители Молодежного парламента Барнаула, студенты Барнаульского юридического института и Алтайского бизнес-колледжа, муниципальные служащие администрации Центрального района очистят территорию новогоднего городка.

Основными силами администрации на 27 декабря запланированы работы по уборке сосулек, кровель, снега во дворах 240 домов, с привлечением 29 единиц специализированной техники.

По данным синоптиков, с 1 по 26 декабря на территории города Барнаула выпало 50,2 мм осадков, что соответствует 186% от месячной нормы, в период с 25 по 26 декабря — 14 мм.