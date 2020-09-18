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Жизнь

На Ямале появятся качели с подогревом

Качели с подогревом, на которых можно будет качаться даже в морозы, появятся на Ямале, сообщает Lenta.ru.

Качели.
Качели.
СС0

Об этом рассказал глава региона Дмитрий Артюхов в ходе рабочей поездки в Яр-Сале.

«Сразу видно, что районный центр продолжает активно меняться и развиваться: завершается строительство новой школы, появились интересные проекты по благоустройству. Уже скоро откроется парк качелей — их будет 36 на любой вкус. В том числе с подогревом, чтобы кататься можно было и в морозы», — отметил Артюхов.

Также, по словам губернатора, в Яр-Сале планируют открыть новый профессиональный корт. Старое здание же отдадут под центр единоборств.

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