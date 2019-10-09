Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

На ярмарке в Барнауле будут продавать продукты из алтайских колоний

12 октября состоится продовольственная социальная ярмарка в Барнауле по адресу ул. 50 лет СССР, 51а. Там представят продукцию, которую произвели заключенные лечебно-исправительного учреждения № 1 и исправительной колонии № 3, сообщила пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.

Продукция от алтайских заключенных.
Продукция от алтайских заключенных.
22.fsin.su

На ярмарке можно приобрести мясные деликатесы. Их изготавливают из собственного сырья на мясоперерабатывающем участке ЛИУ-1. Особым спросом пользуются копченые свиные ребрышки, карбонад, корейка и мясной рулет.

Хорошо раскупают печенье и пряники, изготовленные на производственном участке ИК-3, отмечают в пресс-службе УФСИН. Всего в этой колонии выпускают 20 видов кондитерских изделий.

Вся продукция учреждений УИС края сертифицирована. В ней нет никаких искусственных красителей, добавок и отдушек — только натуральное сырье.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость