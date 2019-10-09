На ярмарке в Барнауле будут продавать продукты из алтайских колоний

На ярмарке можно приобрести мясные деликатесы. Их изготавливают из собственного сырья на мясоперерабатывающем участке ЛИУ-1. Особым спросом пользуются копченые свиные ребрышки, карбонад, корейка и мясной рулет.
Хорошо раскупают печенье и пряники, изготовленные на производственном участке ИК-3, отмечают в пресс-службе УФСИН. Всего в этой колонии выпускают 20 видов кондитерских изделий.
Вся продукция учреждений УИС края сертифицирована. В ней нет никаких искусственных красителей, добавок и отдушек — только натуральное сырье.