На ярмарке в Барнауле будут продавать продукты из алтайских колоний

12 октября состоится продовольственная социальная ярмарка в Барнауле по адресу ул. 50 лет СССР, 51а. Там представят продукцию, которую произвели заключенные лечебно-исправительного учреждения № 1 и исправительной колонии № 3, сообщила пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.

На ярмарке можно приобрести мясные деликатесы. Их изготавливают из собственного сырья на мясоперерабатывающем участке ЛИУ-1. Особым спросом пользуются копченые свиные ребрышки, карбонад, корейка и мясной рулет.

Хорошо раскупают печенье и пряники, изготовленные на производственном участке ИК-3, отмечают в пресс-службе УФСИН. Всего в этой колонии выпускают 20 видов кондитерских изделий.

Вся продукция учреждений УИС края сертифицирована. В ней нет никаких искусственных красителей, добавок и отдушек — только натуральное сырье.