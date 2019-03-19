На YouTube появился первый выпуск программы Парфенова «Намедни»

«Это проект „Намедни. Наша эра“. События, люди, явления, определившие образ жизни, то, без чего нас невозможно представить, еще труднее — понять», — сказал Парфенов, представляя 35-минутный выпуск.

Ранее продюсер Илья Овчаренко сообщал, что программа будет выходить раз в две недели. Каждый выпуск посвящен одному году из истории СССР, первые шесть расскажут о 1946−1951 годах. Овчаренко добавил, что в планах автора обратиться к истории страны 1930-х годов прошлого века, а также, возможно, к современности.

«Намедни» — авторская программа журналиста Леонида Парфенова, выходившая в эфир Второй программы Центрального телевидения с 1990 по 1991 год и канала НТВ с 1993 года по 2004 год. Передача выходила в формате неполитических новостей, как документальный проект и как информационно-аналитическая программа. Проект был закрыт после ухода Парфенова с телеканала НТВ в 2004 году.