На юг Африки обрушились невиданные морозы и выпал снег

Исторические рекорды минимальной температуры зафиксированы в центральной части ЮАР, где сейчас зима.

Они были побиты в 19 районах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на метеослужбу ЮАР.

В городе Кимберли мороз достиг минус 9,9 градуса. Таких сильных холодов там не было за весь период метеонаблюдений.

В Йоханнесбурге температура падала ночью до минус 7 градусов. Предыдущий рекорд холода — 6,3 градуса — был зафиксирован в Йоханнесбурге 19 июля 1995 года.

Впервые за многие годы в различных частях ЮАР выпал снег, пишет bfm.ru.

Нынешние морозы пришли в ЮАР из Антарктики. Ожидается, что холодная погода продержится на территории страны еще неделю.