26 июля 30°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На юг Африки обрушились невиданные морозы и выпал снег

Исторические рекорды минимальной температуры зафиксированы в центральной части ЮАР, где сейчас зима.

Слон в Африке.
Слон в Африке.
открытые источники в интернете

Они были побиты в 19 районах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на метеослужбу ЮАР.

В городе Кимберли мороз достиг минус 9,9 градуса. Таких сильных холодов там не было за весь период метеонаблюдений.

В Йоханнесбурге температура падала ночью до минус 7 градусов. Предыдущий рекорд холода — 6,3 градуса — был зафиксирован в Йоханнесбурге 19 июля 1995 года.

Впервые за многие годы в различных частях ЮАР выпал снег, пишет bfm.ru.

Нынешние морозы пришли в ЮАР из Антарктики. Ожидается, что холодная погода продержится на территории страны еще неделю.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость