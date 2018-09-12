На юге Алтайского края после нападений медведей на поселения стали выходить волки

Ученый-биолог из федерального Центрохотконтроля Александр Бондарев после посещения Тигирекского заповедника на юге Алтайского края рассказал, что необходимо вести и расширить специальные исследования волка в заповеднике, его охранной зоне, Чинетинском заказнике и примыкающих угодьях.
Медведи нападают
Это важно еще и в свете того, что случилось в этих же местах горного и предгорного юга края с медведями.
Александр Бондарев,
старший научный сотрудник ФГБУ «Центрохотконтроль»:
Результаты исследований, возможно, позволят не допустить ситуации, (или смягчить её), сложившейся с медведями в заповеднике и примыкающем к нему Чинетинском заказнике. Известно, что отдельные особи медведя бурого стали агрессивными, не боятся местных жителей, нападают на домашних животных и разоряют пасеки. И теперь руководство Минприроды края и «Алтайприроды» вынуждены принимать экстренные меры по медведям. Хищническая деятельность волка может оказаться ещё более опасной.
Почему активизировались волки
По словам Бондарева, причины нападений волков на домашних копытных надо искать не только в природе самого хищника, но и в людях.
Александр Бондарев,
старший научный сотрудник ФГБУ «Центрохотконтроль»:
Тут много аспектов, первый и очевидный — вольный выпас скота и лошадей без пастухов; второй — на ночь не загоняют скот в кошары и загоны, и не охраняют его, не устанавливают простейшие приспособления, отпугивающие волков.
Павших домашних копытных местные жители не всегда отвозят на скотомогильник в бетонную яму Беккерелли, где трупы животных не доступны волками и другим хищникам, тем самым «прикармливают» волков, лисиц, барсуков и т.д. И так формируют у них трофическую специализацию на домашних животных.
Волчьи «подарки»
А то, что люди небрежно утилизируют падаль, вызывает создание и поддержании очагов различных опасных заболеваний (зоонозов) не только для скота, но и для людей.
Александр Бондарев,
старший научный сотрудник ФГБУ «Центрохотконтроль»:
Поскольку хищники являются основными хозяевами дефинитивной формы гельминтов, и при дефекациях рассеивают их яйца на траву и ягоды, тем самым способствуют повторному заражению сельхозживотных и человека гельминтами.
В связи с этим Центрохотконроль и Тигирекский заповедник собираются заняться совместными исследованиями серого волка.