На юге Алтайского края после нападений медведей на поселения стали выходить волки

Жители села Чинета в Краснощековском районе уже дважды жаловались в краевое правительство на то, что волки нападают на домашний скот и вредят животноводству. И это при том, что в местной заказнике в дикой природе много косуль и маралов. Алтайские ученые рассказали, в чем причина такой агрессивности волков и какая еще серьезная опасность исходит от этих хищников.

Ученый-биолог из федерального Центрохотконтроля Александр Бондарев после посещения Тигирекского заповедника на юге Алтайского края рассказал, что необходимо вести и расширить специальные исследования волка в заповеднике, его охранной зоне, Чинетинском заказнике и примыкающих угодьях.

Медведи нападают

Это важно еще и в свете того, что случилось в этих же местах горного и предгорного юга края с медведями.

Александр Бондарев,

старший научный сотрудник ФГБУ «Центрохотконтроль»:

Результаты исследований, возможно, позволят не допустить ситуации, (или смягчить её), сложившейся с медведями в заповеднике и примыкающем к нему Чинетинском заказнике. Известно, что отдельные особи медведя бурого стали агрессивными, не боятся местных жителей, нападают на домашних животных и разоряют пасеки. И теперь руководство Минприроды края и «Алтайприроды» вынуждены принимать экстренные меры по медведям. Хищническая деятельность волка может оказаться ещё более опасной.

Почему активизировались волки

По словам Бондарева, причины нападений волков на домашних копытных надо искать не только в природе самого хищника, но и в людях.

Александр Бондарев,

старший научный сотрудник ФГБУ «Центрохотконтроль»:

Тут много аспектов, первый и очевидный — вольный выпас скота и лошадей без пастухов; второй — на ночь не загоняют скот в кошары и загоны, и не охраняют его, не устанавливают простейшие приспособления, отпугивающие волков. Павших домашних копытных местные жители не всегда отвозят на скотомогильник в бетонную яму Беккерелли, где трупы животных не доступны волками и другим хищникам, тем самым «прикармливают» волков, лисиц, барсуков и т.д. И так формируют у них трофическую специализацию на домашних животных.

Волчьи «подарки»

А то, что люди небрежно утилизируют падаль, вызывает создание и поддержании очагов различных опасных заболеваний (зоонозов) не только для скота, но и для людей.

Александр Бондарев,

старший научный сотрудник ФГБУ «Центрохотконтроль»:

Поскольку хищники являются основными хозяевами дефинитивной формы гельминтов, и при дефекациях рассеивают их яйца на траву и ягоды, тем самым способствуют повторному заражению сельхозживотных и человека гельминтами.

В связи с этим Центрохотконроль и Тигирекский заповедник собираются заняться совместными исследованиями серого волка.