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На Юмор FM подвели итоги новогоднего конкурса

Барнаульская радиостанция Юмор FM объявила победителей фотоконкурса «Ёлочка, гори!» С 24 декабря по 9 января слушатели должны были загрузить свою фотографию на фоне красиво наряженной новогодней ёлки в специальный альбом на странице радиостанции в социальной сети ВКонтакте. Поклонники Юмор FM с радостью воспользовались такой возможностью и активно размещали селфи и фото своих друзей и близких рядом с пушистой лесной красавицей.

На Юмор FM подвели итоги новогоднего конкурса.
На Юмор FM подвели итоги новогоднего конкурса.
СС0

После новогодних каникул представители редакции радио Юмор FM выбрали пять самых оригинальных и креативных фотографий!

Самая креативная ёлка — ёлка, наряженная игрушками-паровозами от участницы Ольги Богданенко.

Креативная елка.
Креативная елка.
Источник: myaltai.com

Оригинальное семейное селфи — лисичка, ёж и зайчик от участницы Анастасии Борцовой.

Оригинальное семейное селфи.
Оригинальное семейное селфи.
Источник: myaltai.com

Самый лучший костюм — девочка-ёлочка от участника Семена Барыбина.

Лучший костюм.
Лучший костюм.
Источник: myaltai.com

Самое большое количество загруженных фото на конкурс — 5 фотографии от участницы Оли Нусс.

Участница конкурса Оля Нус.
Участница конкурса Оля Нус.
Источник: myaltai.com

Самая высокая активность (лайки, комментарии) — фото от участницы Олеси Моисеевой.

Фото от участницы Олеси Моисеевой.
Фото от участницы Олеси Моисеевой.
Источник: myaltai.com

Помимо пяти призовых мест, администрация группы не смогла противостоять темной силе и добавила от себя номинацию «Приз зрительских симпатий». И этот приз получила участница Татьяна Маркова с фотографией Дарта Вейдера на фоне красивой ёлки.

Дарт Вейдер на фоне ёлки.
Дарт Вейдер на фоне ёлки.
Источник: myaltai.com

Все участники и победители фотоконкурса получат от радиостанции сладкие призы и сувениры! Радио Юмор FM Барнаул благодарит всех за активность и участие в фотоконкурсе!

Источник: myaltai.com

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