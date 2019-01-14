На Юмор FM подвели итоги новогоднего конкурса.

После новогодних каникул представители редакции радио Юмор FM выбрали пять самых оригинальных и креативных фотографий!
Самая креативная ёлка — ёлка, наряженная игрушками-паровозами от участницы Ольги Богданенко.
Оригинальное семейное селфи — лисичка, ёж и зайчик от участницы Анастасии Борцовой.
Самый лучший костюм — девочка-ёлочка от участника Семена Барыбина.
Самое большое количество загруженных фото на конкурс — 5 фотографии от участницы Оли Нусс.
Самая высокая активность (лайки, комментарии) — фото от участницы Олеси Моисеевой.
Помимо пяти призовых мест, администрация группы не смогла противостоять темной силе и добавила от себя номинацию «Приз зрительских симпатий». И этот приз получила участница Татьяна Маркова с фотографией Дарта Вейдера на фоне красивой ёлки.
Все участники и победители фотоконкурса получат от радиостанции сладкие призы и сувениры! Радио Юмор FM Барнаул благодарит всех за активность и участие в фотоконкурсе!
Источник: myaltai.com