На замену бумажным. Когда электронные свидетельства о смерти начнут выдавать в России

Да. Заполнять электронное свидетельство будут обязательно, а не по желанию человека.
Вести единый федеральный реестр таких документов будет Минздрав.
Отмечается, что в электронном свидетельстве будут указывать данные о смерти и медицинской организации.
Электронные свидетельства о смерти начнут выдавать с 1 марта.
Информацию в свидетельства о смерти планируют вносить через информационную систему здравоохранения (ЕГИС). Дальше извещения должны поступать в ЗАГС, Росстат и другие ведомства.
Да, родственникам погибшего не надо куда-либо предоставлять электронное свидетельство о смерти.