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Жизнь

На замену бумажным. Когда электронные свидетельства о смерти начнут выдавать в России

Электронные свидетельства о смерти будут выдавать в России по постановлению премьер-министра Михаила Мишустина. Когда начнут оформлять «виртуальный» документ и что в нем будут указывать — в разборе altapress.ru.

Компьютер.
Компьютер.
СС0
1
Электронное свидетельство о смерти будет обязательным?

Да. Заполнять электронное свидетельство будут обязательно, а не по желанию человека.
Вести единый федеральный реестр таких документов будет Минздрав.

2
Что указывают в электронном свидетельстве?

Отмечается, что в электронном свидетельстве будут указывать данные о смерти и медицинской организации.

Справки, документы
Справки, документы
СС0
3
А когда начнут выдавать электронные свидетельства о смерти?

Электронные свидетельства о смерти начнут выдавать с 1 марта.

4
Где будут заполнять электронные свидетельства о смерти?

Информацию в свидетельства о смерти планируют вносить через информационную систему здравоохранения (ЕГИС). Дальше извещения должны поступать в ЗАГС, Росстат и другие ведомства.

Компьютер, пароль, клавиатура.
Компьютер, пароль, клавиатура.
СС0
5
Получается, электронное свидетельство не надо относить в ЗАГС?

Да, родственникам погибшего не надо куда-либо предоставлять электронное свидетельство о смерти.

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