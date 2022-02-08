Все медсвидетельства о смерти в России станут электронными

В России с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти, пишет « Российская газета ». Формирование электронного документа будет обязательным.

Сначала сведения будут вноситься медорганизациями в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда информация поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства.

Родственникам умершего этот документ не нужно будет никуда предоставлять.

Доступ к электронным медицинским свидетельствам о смерти своих родственников граждане получат в личном кабинете на портале Госуслуг.

Как утверждает замминистра здравоохранения Павел Пугачев, переход на электронные медсвидетельства избавит членов семьи от визита в медицинское учреждение и поменяет качество статистических данных.