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Жизнь

Все медсвидетельства о смерти в России станут электронными

В России с 1 марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти, пишет «Российская газета». Формирование электронного документа будет обязательным.

Портал Госуслуги.
Портал Госуслуги.
altapress.ru

Сначала сведения будут вноситься медорганизациями в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда информация поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства.

Родственникам умершего этот документ не нужно будет никуда предоставлять.

Доступ к электронным медицинским свидетельствам о смерти своих родственников граждане получат в личном кабинете на портале Госуслуг.

Как утверждает замминистра здравоохранения Павел Пугачев, переход на электронные медсвидетельства избавит членов семьи от визита в медицинское учреждение и поменяет качество статистических данных.

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