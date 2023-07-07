На занавески и дакимакуру. Во сколько обойдется алтайским родителям собрать ребенка в аниме

Собрать ребенка в школу? Ха! Попробуйте посчитать, сколько стоит создать ему условия для занятий хобби. Altapress.ru расскажет, что почем в этом - снова модном - аниме.

Начнем с недорогих топовых товаров

Значки. 60 рублей.

Самый доступный и всеми любимый элемент образа – значок на одежде.

Товары аниме-магазина в Барнауле. Филипп Докучаев

Футболка с принтом. 650-1490 рублей.

Тоже распространенный и простой способ заявить о себе и своем увлечении - надеть футболку с аниме-принтом полюбившего персонажа.

Рюкзаки. 2190 рублей.

Они могут располагать на себе разного рода аниме-символику и помогут придать индивидуальности.

Товары аниме-магазина в Барнауле. Филипп Докучаев

Брелоки. 190 рублей.

Брелоки в представлении не нуждаются. Выбор обширен.

В СССР в кинотеатрах изредка показывали японскую полнометражную анимацию, прошедшую тернии цензуры. «Летающий корабль-призрак» («Sora Tobu Yureisen») - это одно из первых аниме, попавших в советский кинопрокат.

Ободок с кошачьими ушками. 340 рублей.

Этот элемент образа в обычной жизни встречается редко. Чаще всего девушек (и иногда парней) можно увидеть в них на тематических фестивалях. Сами ушки являются частью образа «неко-тян» (кошко-девочка — Прим. ред.) в аниме-произведениях. Персонажи обладают повадками и узнаваемыми чертами кошек: уши и хвост.

Косплей в День города Барнаула 03.09.2022. Ирина Пергаева, altapress.ru

Маски. 290 рублей.

Носить медицинские маски как элемент гардероба начали именно японцы. Помимо основного, предохраняющего назначения, маска - самый простой и ненавязчивый способ скрыть внешние недостатки лица. Хотя в нашей культуре таких особенностей нет, молодых людей в Барнауле нередко можно увидеть с маской на лице и каким-нибудь принтом на ней.

Словно оберег, простая маска дает японцам чувство безопасности. Скрыв половину лица, обезличив себя, японец как бы «сливается» с людьми, что тоже помогает ему успешнее социализироваться.

Товары аниме-магазина в Барнауле. Филипп Докучаев

Дакимакура. 3690 рублей.

Большая, продолговатая подушка с изображением аниме-персонажа в полный рост. Предназначена для комфортного сна. В Японии это очень распространенный предмет, помогающий одиноким людям, называемыми там «хиккикомори» (с яп: нахождение в уединении).

Товары аниме-магазина в Барнауле. Филипп Докучаев

Манга. 300-1500 рублей.

Неотъемлемой частью культуры Японии является манга. Это литературное визуальное искусство с богатой историей. Манга – черно-белые комиксы, читающиеся справа налево (как подобает порядку чтения японских иероглифов), так что не удивляйтесь, что эти книжки начинаются с конца.

Не взирая на привычные нам стереотипы, что «комиксы - это для детей», рисованные истории читают люди всех возрастов.

Товары аниме-магазина в Барнауле. Филипп Докучаев

Коллекционные фигурки

Один из способов выразить любовь к персонажу - приобрести его фигурку. Они бывают разных размеров и уровней детализации, дорогие и дешевые. В Японии коллекционные фигурки по аниме и манге создаются с конца 70-х прошлого века.

Completed models – дорогие, неподвижные фигурки большого размера с подставкой. Цена: 8-35 тыс. рублей.

Action figures – фигурки с подвижными частями тела. Благодаря шарнирам во всех суставах, фигурке можно придать любую позу. Высотой они примерно 10-15 см.

Цена: 7-30 тыс. рублей.

Аниме-фигурки. unsplash.com

Nendoroid-фигурки – обладают узнаваемым внешним видом (большая голова и непропорциональное туловище). У них можно поменять выражения лиц или двигать конечностями. Размер - 10-14 см.

Цена: 4 тыс. рублей.

Gundam - в отличие от обычных готовых фигурок, эти нужно собирать самому. Благодаря медитативному процессу сборки и высокой детализации фигурки Гандамов обрели культовый статус. Стоимость варьируется от модели и ее габаритов.

Цена: 2-20 тыс. рублей.

Коллекционные фигурки. youtube.com/@TarelkO, скриншот из видео

Аниме-фестивали

Тематические фестивали - популярный формат для того, чтобы в одном месте собрались единомышленники и хорошо провели время. Участие в фестивалях обычно стоит очень дорого: дорога, одежда, входные билеты. Вот самые известные аниме-фесты.

AnimeJapan. Один из самых крупных фестов, который ежегодно проходит в Токио. Этот фестиваль является главным показом аниме-продукции, на котором представляются новые телесериалы, фильмы, манга, игры и технологии.

Косплей в День города Барнаула 03.09.2022. Ирина Пергаева, altapress.ru

Comiket. Его проводят дважды в год. Как правило, на мероприятии представлены додзинси (независимые литературные журналы, самостоятельно издаваемые их авторами — Прим. ред.). Их тираж может колебаться от нескольких копий до нескольких тыс. экземпляров.

Anime Expo. Здесь представлены множество популярных японских аниме-сериалов и косплеев, которые демонстрируют уникальность и мастерство японской анимации. В рамках фестиваля можно посетить кинопоказы, семинары, музыкальные выступления и конкурсы.

Неотъемлемой частью аниме-фестиваля является косплей (от англ. costume play) – люди примеряют на себя образ персонажа компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме или манги. Для успешной передачи образа недостаточно одеться в одежду героя, нужно уметь передавать мимикой и пластикой тела все повадки персонажа.

Фестиваль азиатской культуры Siberia Otaku Saiten. Скриншот из видео

А что у нас

В России проходит множество аниме-фестивалей. Раньше - и в Барнауле. Самым крупным был Shibyua-22, который, увы, в 2020 году стал последним. Он существовал 10 лет и собирал участников из разных городов Сибири.

Филипп Докучаев.