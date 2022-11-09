34-летняя Виктория Карасева пришла на завод «Сибэнергомаш» в 2011 году, сразу после университета. Окружающие пророчили: «Ну все. Будешь в растянутом свитере у станка сутками стоять». Однако все сложилось совсем иначе: ухоженный вид и компьютер в отдельном кабинете. Рассказываем, по каким правилам Виктория конструирует не только котлы, но и собственную жизнь.

Правило первое. Вести себя по-взрослому

— Через месяц после защиты диплома я уже работала на заводе «Сибэнергомаш». С трудоустройством проблем не было — всех перспективных «разобрали» сразу. У меня был вариант пойти в другое место. Но производство заинтересовало больше, чем фирмочки.

Тут ты можешь не только спроектировать изделие, но и посмотреть вживую, как оно работает. Как функционирует результат твоего труда. Конечно, когда я на завод собиралась, многие отговаривали.

Страх был, куда же без него. Но мне, как и моим одногруппникам, которые тоже сюда устроились, помогли старшие коллеги. Здесь, скажем так, «детский сад» для конструкторов. Опытные сотрудники привыкли работать с молодежью.

ООО «Сибэнергомаш-БКЗ». Источник фото: АО «Алтайэнергосбыт»

Отдельная тема — мужской коллектив и восприятие в нем девушки. У меня перед заводом была, можно сказать, тренировка. Я училась в группе, где 20 парней, и я — одна из трех девушек. Когда узнала, что так будет, ревела: «О чем я с ними буду говорить». Оказалось, это круто.

Весь секрет ведь в том, как себя поставить. Если заигрывать и кокетничать, то так к тебе и будут относиться — несерьезно. Это не мой вариант.

Правило второе. Критиковать себя

— Я очень самокритичный человек. Чаще сама себя ругаю, чем получаю от других. Есть мнение, что это плохо, но я не согласна. Нужно делать выводы из своих ошибок и использовать их. А не просто самобичеванием заниматься: «Ай-ай, я такая плохая».

Продукция «Сибэнергомаш-БКЗ» на одной из Красноярских ТЭЦ. Altapress.ru

Мнение коллег для меня важно. Они старше, опытнее и, безусловно, имеют право сделать замечания, что-то скорректировать. Я всегда прислушиваюсь. Но не доходит до такого, чтобы я думала: «Все, это конец. У меня ничего не получится».

Правило третье. Всегда находить ответ

— И в жизни, и на заводе любую проблему можно решить. Если не целиком, то хотя бы частями.

В плане работы мне повезло. Мой муж тоже котельщик. Какие-то вопросы мы можем обсудить дома, потому что я не могу успокоиться, пока не найду ответ. Бывает и такое, что начальнику в девять вечера звоню и говорю: «Меня вот это волнует! Я уснуть не могу, объясните».

«Сибэнергомаш — БКЗ». Анна Зайкова

Правило четвертое. Не перенапрягаться

— В свободное время обожаю путешествовать на машине. Мы с мужем побывали в Хакасии, Тыве, Казахстане совсем недавно. Владивосток тоже вспоминаю.

Поездки переключают. Видишь новое, общаешься с другими людьми. У них иной взгляд на жизнь, иные проблемы. Иногда очень полезно обмениваться опытом. Должна сказать, это отличная профилактика выгорания, когда я сильно устаю или на чем-то зацикливаюсь.

Хорошо помогают отвлечься книги. В основном читаю я как раз в поездках. Предпочитаю легкую литературу. Любовь и уважение к ней привили учителя. В моей школе великолепно преподавали как математику, физику, так и гуманитарные науки.

Юбилей барнаульского котельного завода «Сибэнергомаш — БКЗ». Дмитрий Лямзин

На всю жизнь запомнила, что «технари» могут очень тонко ощущать искусство. Поэтому для меня неудивительно, что некоторые мои коллеги тут, на заводе, пишут стихи.

О! Еще как это называется, когда люди узоры раскрашивают… манадалы, наверное. Антистресс такой. Так вот я вместо этого рисую схемы. Профессиональная деформация (смеется).

Из этой же серии: простое называю сложными словами. Вот вы говорите труба, а я говорю — трубопровод. Или если дома что-то сломалось в ванной, сначала порываюсь разобраться и только потом вспоминаю, что на заводе я инженер-конструктор, а дома — девочка. Девочка просит мужа починить. Или вызывает сантехника. Зачем напрягаться, когда можно не напрягаться.

«Сибэнергомаш — БКЗ». Анна Зайкова

Правило пятое. Любить просто так

— Друзей не может быть много. У меня их всего четверо. С одной подругой мы вместе с садика — уже 30 лет. Мне кажется, круг общения не выбирают. Не бывает такого, что ты говоришь: «Все, ты будешь со мной общаться».

Я не стараюсь кому-то понравиться, произвести впечатление. С человеком я либо совпадаю, либо нет. Конкретные качества, за которые я ценю людей рядом со мной, тоже назвать не могу. Я люблю их просто за то, что они есть. Для меня люди ценны сами по себе.

Барнаульский инженер Виктория Карасева. Ирина Пергаева.

Правило шестое. Не руководить

-Что я просто ненавижу, так это лень на рабочем месте. Поэтому мне, наверное, руководителем не быть. Меня бесит, когда человек не выкладывается, хотя у него есть способности. Хорошо, что моя должность не предполагает занятий с практикантами. Нет у меня педагогического таланта.

А вообще, я считаю, что должны быть и природные данные, и упорство, если хочешь чего-то достичь. Я вот в свое время, как и многие, занималась в музыкальной школе по классу скрипки. Помню, были ребята очень талантливые. Но не хотели заниматься и, в конце концов, уходили. Потому что в первый раз их насильно притащили родители.

«Сибэнергомаш — БКЗ». Анна Зайкова

У меня детей пока нет, но я думаю, что тоже подталкивала бы ребенка развиваться дальше в том направлении, которое он выбрал сам. Не дело это — бросать начатое.