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Жизнь

На Земле в третьей декаде января возможны магнитные возмущения

Небольшие магнитные всплески возможны на Земле 21 января, сообщает Meteoprog. В целом в январе на планете спокойная геомагнитная обстановка.

Магнитная буря.
Магнитная буря.
visualhunt.com

Магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.

Вот что советуют врачи:

  • проводите меньше времени на солнце,
  • пейте больше жидкости,
  • сделайте утреннюю тренировку — несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости,
  • выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы,
  • принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10−15 секунд.
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