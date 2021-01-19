На Земле в третьей декаде января возможны магнитные возмущения

Магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди.
Вот что советуют врачи:
- проводите меньше времени на солнце,
- пейте больше жидкости,
- сделайте утреннюю тренировку — несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости,
- выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы,
- принимайте контрастный душ, меняя холодную и горячую воду каждые 10−15 секунд.