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На Землю обрушатся сильные магнитные бури

В августе пик магнитных бурь пройдет 16−21 числа, сообщают эксперты. Солнечная активность достигнет своего апогея, жителям планеты советуют беречь свое здоровье, пишет piterburger.ru.

Солнце.
Солнце.
instagram.com/bernardoguardi

Поток «солнечного ветра» достигнет магнитного поля Земли 16 августа и вызовет возбуждение магнитосферы. По данным NOAA (Национальная погодная служба Национального управления океанических и атмосферных исследований США), наибольшие показатели ожидаются 16 — 17 августа и 20 — 21 августа.

Влияние бури 16 и 21 августа почувствуют многие. Возможны проблемы со сном и аппетитом, резкие перепады настроения. Апатия и слабость, навал усталости и агрессии, головные боли — вот главные показатели влияния магнитной бури.

Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления вниз. Пострадают люди с психическими и неврологическими заболеваниями, а также болезнями сердца.

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

По прогнозу GISMETEO, 16 и 17 августа Барнаул «накроет» слабая магнитная буря на фоне небольших возмущений.

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