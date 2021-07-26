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Жизнь

На Землю обрушатся мощные магнитные бури

Мощные магнитные бури накроют Землю. Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, пишет Cursorinfo.

Солнце.
Солнце.
СС0

Эксперты прогнозируют сильный геомагнитный шторм 10 августа.

Магнитная буря будет мощной, поэтому возможны головные боли, тошнота и рвота, раздражительность, бессонница и проявление симптомов хронических недугов.

Метеозависимым рекомендуют нормализовать диету — отказаться от употребления жареного, мучного и жирного, исключить из рациона алкоголь, кофеин и сладости, а также ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, пишет «Росбалт». При этом каждый вечер перед сном следует принимать контрастный душ.

В числе последствий магнитных бурь называют повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения хронических заболеваний, в том числе и аллергии.

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