Кинофестиваль в Каннах гостеприимно распахнул двери для голливудских звезд. И уже закатал до следующего кинопраздника красную дорожку.

В этом году в на Лазурном берегу высадился мощный российский десант.

Винтокрылая машина

В прямом смысле. В Канны Ксения Собчак прилетела с шиком и блеском — на вертолете, и десантировалась у Дворца фестивалей. Так, в соцсетях телеведущая Ксения Собчак сообщила, что два года не была на кинофестивале, так что теперь решила наверстать упущенное, пишет «КП».

На красной дорожке Собчак появилась в белом платье-комбинации, на которое она накинула просторный белый жакет. Хейтеры тут же назвали образ экс-ведущей «мешком». И даже клатч не стал оберегом от нападок.

При этом муж Ксении режиссер Константин Богомолов рядом с ней в Каннах не появился.

Новые зубы

По красной дорожке прошлась Виктория Романец — выпускница «Дома-2», сейчас блогер, указывает woman.ru.

К выходу на красную дорожку Вика приготовила не только новое платье, но и новые зубы. Она поведала, что сейчас в моде другая форма зубов. И она хотела новые виниры показать всему свету именно на красной дорожке.

Боня в «капусте»

На лестнице Дворца фестивалей появилась и Виктория Боня. Телеведущая нарядилась в яркое платье с открытыми плечами, расшитое каменьями.

Но поклонники ее образ не оценили. Из-за салатового цвета платья и пышных оборок на рукавах Боню обозвали «капустой». А другое платье Бони заклятая подруга Собчак назвала страусиным нарядом, который скрыл шею, так что Вика выглядела прямоугольной как шкаф.

Собчак не забыла едко подметить — «шла в туалет, а встретила Боню».

Вавилоны на голове

Одна из постоянных любительниц пройтись по красной дорожке — писательница Лена Ленина. Многим она известна своей любовью к необычным и огромным прическам. В этот раз она решила примерить королевский образ Марии Антуанетты. Не изменила своим привычкам и в этот раз — образ дополняла высокая экстравагантная прическа, похожая на напудренные парики XVIII-го века.

Ленина сильно расстроилась, увидев перед выходом на дорожку голливудскую звезду Деми Мур, которая была необычайно стройна и безупречна. И решила схитрить, чтобы быть в кадре единственной и неповторимой — сделала вид, что нужно срочно позвонить. И звезда Голливуда собрала заслуженные аплодисменты и множество фото.

Билет на красный ковер

Билет на кинофестиваль может купить любой желающий. И любой купивший его может пройтись по знаменитой красной дорожке.

На дорожку можно пройти вообще бесплатно. Когда уже начался сеанс и закрылись двери, красная дорожка остается на месте. И некоторое количество фотографов тоже. Если поразить их — всегда есть шанс попасть в новостные СМИ тоже бесплатно.

Главная цель посещений такого уровня мероприятий — фотографии для соцсетей, когда начался показ и охрана не столь строга. Попросту такие растиражированные в своих блогах поездки называют «театром нищих». Актеры которого не удосуживаются даже пойти на просмотр кинолетн.

Впрочем, Ксения Собчак — надо отдать ей должное — посетила премьеру фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова.

Звездные сравнения

Ранее Ксению Собчак сравнили с Мэрилин Монро.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак посетила светское мероприятие «Рив Гош».

Она выбрала образ в стиле 60-х. Телеведущая надела черное макси-платье с декольте.

Один из комментаторов соцсети, где Собчак выложила фото с мероприятия, сравнил телеведущую с актрисой Мэрилин Монро.

А Виктория Боня сравнила себя со звездой Голливуда Анджелиной Джоли.

Боня призналась, что все мужчины говорят — она похожа на Анджелину Джоли.

Только некоторые женщины с этим тяжело справляются.

Самое важное - в нашем Telegram-канале