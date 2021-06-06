Набережную Речного вокзала и парк «Юбилейный» благоустроят в 2022 году

4 июня общественная комиссия подвела итоги голосования, в котором барнаульцы выбирали общественные территории для благоустройства в 2022 году, сообщает пресс-служба мэрии.

В голосовании приняли участие более 70 тысяч горожан.

На выбор барнаульцам предоставили 39 территорий. Лидерами интернет голосования стали пять объектов:

Набережная Речного вокзала — 17,04% ( 12068); Парк «Юбилейный» — 16,90% ( 11973); Сквер «Победы» ( ул.Новосибирская 16в) — 7,08% ( 5018); Парк «Зеленый сквер» ( пр-кт Ленина , 90) — 5,90% ( 4177); Аллея на ул. Георгиева ( от Павловского тракта до ул. Энтузиастов) — 5,77% ( 4084).

Однако это не окончательный список. Как пояснил председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, перечень объектов, которые будут облагорожены по национальному проекту «Жилье и городская среда», зависит от объема финансирования.

Ожидается, что на благоустройство выделят порядка 110 млн рублей.

Исходя из проектно-сметной документации и объемов расходов на благоустройство каждой территории, будет определено количество зеленых зон, которые благоустроят.

В 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» ведутся работы по благоустройству Мизюлинской рощи и зеленой зоны в поселке Южный.