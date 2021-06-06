7 июня
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Жизнь

Набережную Речного вокзала и парк «Юбилейный» благоустроят в 2022 году

4 июня общественная комиссия подвела итоги голосования, в котором барнаульцы выбирали общественные территории для благоустройства в 2022 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Парк "Юбилейный" в Барнауле.
Парк "Юбилейный" в Барнауле.
Ирина Харитон, Иван Блаженко

В голосовании приняли участие более 70 тысяч горожан.

На выбор барнаульцам предоставили 39 территорий. Лидерами интернет голосования стали пять объектов:

  1. Набережная Речного вокзала — 17,04% (12068);
  2. Парк «Юбилейный» — 16,90% (11973);
  3. Сквер «Победы» (ул.Новосибирская 16в) — 7,08% (5018);
  4. Парк «Зеленый сквер» (пр-кт Ленина, 90) — 5,90% (4177);
  5. Аллея на ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов) — 5,77% (4084).

Однако это не окончательный список. Как пояснил председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, перечень объектов, которые будут облагорожены по национальному проекту «Жилье и городская среда», зависит от объема финансирования.

Ожидается, что на благоустройство выделят порядка 110 млн рублей.

Исходя из проектно-сметной документации и объемов расходов на благоустройство каждой территории, будет определено количество зеленых зон, которые благоустроят.

В 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» ведутся работы по благоустройству Мизюлинской рощи и зеленой зоны в поселке Южный.

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