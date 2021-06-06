Набережную Речного вокзала и парк «Юбилейный» благоустроят в 2022 году

В голосовании приняли участие более 70 тысяч горожан.
На выбор барнаульцам предоставили 39 территорий. Лидерами интернет голосования стали пять объектов:
- Набережная Речного вокзала — 17,04% (12068);
- Парк «Юбилейный» — 16,90% (11973);
- Сквер «Победы» (ул.Новосибирская 16в) — 7,08% (5018);
- Парк «Зеленый сквер» (пр-кт Ленина, 90) — 5,90% (4177);
- Аллея на ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов) — 5,77% (4084).
Однако это не окончательный список. Как пояснил председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, перечень объектов, которые будут облагорожены по национальному проекту «Жилье и городская среда», зависит от объема финансирования.
Ожидается, что на благоустройство выделят порядка 110 млн рублей.
Исходя из проектно-сметной документации и объемов расходов на благоустройство каждой территории, будет определено количество зеленых зон, которые благоустроят.
В 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» ведутся работы по благоустройству Мизюлинской рощи и зеленой зоны в поселке Южный.