Набор для приготовления шашлыка в России существенно подскочил в цене

«Индекс шашлыка» за год в России вырос на 25%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты экспертов.

Средний чек на покупку необходимых для этого блюда товаров составил 1958 рублей.

Аналитики подсчитали стоимость шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готового набора порции мяса с 1 по 15 апреля этого и прошлого года.

Средний чек на покупку мангала вырос за год на 48% (до 977 рублей), розжига — на 43% (до 195 рублей), готового мясного набора для шашлыка — на 15% (до 304 рублей), а шампуров в комплекте — на 5% (до 254 рублей).

При этом снизилась стоимость древесного угля на 11%, в среднем его цена составляет 228 рублей.

Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку. Дмитрий Лямзин

Ранее сообщалось, что с 9 апреля в Алтайском крае было объявлено начало пожароопасного сезона.

В МЧС России по Алтайскому краю пояснили, гулять по территории зеленых зон можно, но с соблюдением правил поведения в лесопожарный период. Нельзя жечь костры, ставить мангалы, словом, разводить открытый огонь.