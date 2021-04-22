22 апреля
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Жизнь

Набор для приготовления шашлыка в России существенно подскочил в цене

«Индекс шашлыка» за год в России вырос на 25%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты экспертов.

Кавказский шашлык.
Кавказский шашлык.
CCO

Средний чек на покупку необходимых для этого блюда товаров составил 1958 рублей.

Аналитики подсчитали стоимость шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готового набора порции мяса с 1 по 15 апреля этого и прошлого года.

Средний чек на покупку мангала вырос за год на 48% (до 977 рублей), розжига — на 43% (до 195 рублей), готового мясного набора для шашлыка — на 15% (до 304 рублей), а шампуров в комплекте — на 5% (до 254 рублей).

При этом снизилась стоимость древесного угля на 11%, в среднем его цена составляет 228 рублей.

Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Дмитрий Лямзин

Ранее сообщалось, что с 9 апреля в Алтайском крае было объявлено начало пожароопасного сезона.

В МЧС России по Алтайскому краю пояснили, гулять по территории зеленых зон можно, но с соблюдением правил поведения в лесопожарный период. Нельзя жечь костры, ставить мангалы, словом, разводить открытый огонь.

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