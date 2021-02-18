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Жизнь

Началась конфискация. У семьи бывшего таможенника изъяли очень крупную сумму

Генеральная прокуратура РФ добилась изъятия 153,4 млн рублей в виде денежных средств, ценностей и объектов недвижимости в пользу государства у осужденного таможенника и его супруги.

Доллары.
Доллары.
СС0

17 февраля Мещанский районный суд Москвы удовлетворил это требование, сообщает Генпрокуратура РФ.

Речь идет о бывшем начальнике управления таможенных расследований и дознания ФТС России, генерал-лейтенанте Александре Кизлыке.

Александр Кизлык был арестован в декабре 2019 года за превышение должностными полномочиями.

Вторым обвиняемым по делу проходил его заместитель Алексей Серебро.

Как писал «АиФ», при обыске в квартире таможенного генерала нашли 600 тыс. евро, 600 тыс. долларов, золотые слитки и очень дорогие часы.

В настоящее время Кизлык и Серебро знакомятся с 30 томами уголовного дела. Им грозит до 10 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

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